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Kulüpler Birliği'nin ortak görüşü ve TFF Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu bu yıl Süper Lig ile TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de küme düşme kuralının uygulanmamasına karar verildi.

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29.07.2020 18:24 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:13

Kulüpler Birliği'nin ortak görüşü ve TFF Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu bu yıl Süper Lig ile TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de küme düşme kuralının uygulanmamasına karar verildi.


Kaynak: DHA

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