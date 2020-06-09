Turizm harcamalarında taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurtiçi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı. 9 Haziran tarihli kurul kararı ile yurtiçi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildi.
09.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:57
Yurtiçi havayolu ödemelerinde kredi kartı taksit sınırı yenilendi. BDDK, seyahat ve konaklama için sınırın 12 aydan 18 aya yükseltildiğini duyurdu.
BDDK'dan yapılan açıklamada "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA