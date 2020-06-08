Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün başlayacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mart'tan önce işten çıkarılan ancak işsizlik maaşı alamayanları sevindirecek bir haber verdi. Bu kapsamda olan işçilere yapılacak nakdi ücret desteği bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak.

T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

Konu hakkında bir açıklama yapan Bakan Selçuk, "15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER BANKA YA DA PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Koronavirüsle mücadele sürecinde ödemeler banka hesapları üzerinden yatırılıyor. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor.

Kaynak: DHA