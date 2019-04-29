Alanyasporlu Josef Sural Hayatını Kaybetti

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiralamıştı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Alanyaspor'un devre arasında Sparta Prag'dan renklerine bağladığı Josef Sural, ameliyata alınırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural, Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun" ifadelerine yer verildi.

JOSEF SURAL KİMDİR?

30 Mayıs 1990 yılında Çekya'da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya'nın köklü takımı Sparta Prag'a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.

Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag'tan Alanyaspor'atransfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun.

Kaynak: DHA