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Flamengo Futbola Döndü

Brezilya Serie A'ya verilen aranın sona ermesinin ardından Flamengo, seyircisiz maçta Maracana Stadı'nda Bangu'yu ağırladı. Arrascaeta, Bruno Henrique ve Pedro Rocha'nın golleriyle üç puana ulaşan Rio ekibi eyalet şampiyonasında önemli avantaj sağladı.

19.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:48

Brezilya Serie A'ya verilen aranın sona ermesinin ardından Flamengo, seyircisiz maçta Maracana Stadı'nda Bangu'yu ağırladı. Arrascaeta, Bruno Henrique ve Pedro Rocha'nın golleriyle üç puana ulaşan Rio ekibi eyalet şampiyonasında önemli avantaj sağladı.

Flamengo Futbola Döndü
Kaynak: Dugout

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