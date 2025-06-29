Flamengo Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda?

Flamengo Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda?
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Flamengo ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Flamengo Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Flamengo ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'da başlayacak karşılaşma merak edildi. Flamengo Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda?

FLAMENGO BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Flamengo ile Bayern Münih arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Flamengo-Bayern Münih Maçı, 29 Haziran Pazar günü oynanacak. Maç, saat 23:00 başlayacak.

FLAMENGO-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Flamengo ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Miami Gardens'da, Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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