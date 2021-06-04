fizy'de mayıs ayının en çok ilgi gören isimleri
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fizy'de mayıs ayının en çok ilgi gören isimleri

fizy'de mayıs ayının en çok ilgi gören isimleri
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Dijital müzik platformu fizy'de mayıs ayında Edis'in "Martılar" parçası en fazla dinlenen ve paylaşılan şarkı oldu.

Dijital müzik platformu fizy'de mayıs ayında Edis'in "Martılar" parçası en fazla dinlenen ve paylaşılan şarkı oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, fizy'de mayıs ayının en çok ilgi gören isimleri belli oldu.

Son dönemin popüler isimlerinden Edis, "Martılar" şarkısıyla en fazla dinlenen ve beğenilen parça oldu. Edis'i Uzi "Krvn", Ebru Yaşar "Ben Bilmem", Buray "Alaz Alaz", İbrahim Tatlıses "Gelmesin", İkilem "Kaybolurum Gülüşünde", Derya Uluğ "Kanunlar Gibi", Tuğba Yurt "Benim o" ve Tefo "Baba Yorgun" şarkısıyla takip etti.

fizy kullanıcıları mayıs ayında dinlediği ve beğendiği parçaların yanı sıra Yalın'ın "Oyunbozan" ve Tarkan'ın "Şımarık" parçasını paylaştı. fizy'de mayıs ayında en fazla dinlenen isimler arasında Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Tarkan ve Zeynep Bastık yer aldı. Bu isimlere ek olarak Ceza ve Yıldız Tilbe de en çok aratılan isimlerden oldu.

En sevilen tür yine "pop" oldu

Mayıs ayında fizy'yi tercih eden müzikseverlerin en fazla dinlediği tür pop oldu. Onu sırasıyla rap, yöresel ve melankolik türleri takip etti. Onlarca müzik listesinin bulunduğu platformda en çok tercih edilenler, "En Yeniler (Yerli)', 'Günün Listesi', 'En Yeniler (Yabancı)', 'fizy Rap', 'Yeni Nesil Pop', 'Mutlu Şarkılar', 'Taze Taze'." şeklinde gerçekleşti.

Türkiye'nin her bölgesinden dinleyici kitlesine sahip fizy'yi mayıs ayında en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. Onu sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Çorlu ve Antalya takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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