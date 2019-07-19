Fitch Türk bankaların kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yabancı sermayeli 12 banka ve iştirakleri ile birlikte Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) ve Türkiye Kalkınma Bankası'nın (TKYB) uzun dönemli döviz cinsi kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yabancı sermayeli 12 banka ve iştirakleri ile birlikte Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) ve Türkiye Kalkınma Bankası'nın (TKYB) uzun dönemli döviz cinsi kredi notunu düşürdü.
Kuruluş, ayrıca 22 banka ve bağlı ortaklıklarının da uzun dönemli Türk Lirası kredi notunu indirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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