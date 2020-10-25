FİSKOBİRLİK üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor
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FİSKOBİRLİK üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor

25.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:28
FİSKOBİRLİK üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, hedeflerinin 2021 yılı içerisinde kapasitelerini günlük 60 ton üretim olarak revize etmek olduğunu bildirdi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, hedeflerinin 2021 yılı içerisinde kapasitelerini günlük 60 ton üretim olarak revize etmek olduğunu bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kuruma bağlı Entegre Fındık İşleme Tesisi'nde (EFİT) devam eden üretim ve yeni yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Tüketicilerin FİSKOBİRLİK markalı ürünlere yoğun talep gösterdiklerine işaret eden Bayraktar, yeni yatırımlarla günlük üretim kapasitesini 50 tona yükselttiklerini aktardı.

Bayraktar, hedeflerinin ürün çeşidini artırmak olduğunu ifade ederek tüketici odaklı ve kaliteden taviz vermeden üretim faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.

Şeker ilavesiz fındık ezmesinin raflardaki yerini aldığını, gelecek yıl yeni yatırımlarla üretim miktarını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Bayraktar, "Hedefimiz 2021 yılı içerisinde kapasitemizi günlük 60 ton üretim olarak revize etmek. Bu doğrultuda yaklaşık 10 milyon liralık yatırım daha gerçekleştiriyoruz. Tüm altyapı çalışmaları ve anlaşmalar tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türk fındığına değer katmayı sürdüreceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Fındık konusunda sektörde yıllardır en büyük markalardan biri FİSKOBİRLİK. Birliği sadece paketli fındık üreten bir marka olarak görmek doğru değil. Paketli fındık alanında olduğu kadar fındık mamulleri konusunda da oldukça iddialı ve bu alanda yeniliklerin öncüsü olmayı sürdürüyor. FİSKOBİRLİK olarak Türk fındığına değer katmak ve yeni istihdam alanları sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Bayraktar, 20 olan ürün sayısını 2021 yılında 25'e çıkarmayı hedeflerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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