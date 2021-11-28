Fırtına şampiyonluğa yürüyor! Namağlup lider Trabzonspor, Karagümrük engelini rahat geçti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Namağlup lider konumda olan bordo-mavililer, 36 puanla en yakın rakibine 10 puan fark attı ve şampiyonluk için yoluna emin adımlarla devam etti.
Trabzonspor fırtınasını Karagümrük de durduramadı. Bordo-mavililer konuk olduğu İstanbul ekibini Djaniny ve Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 2-0 yendi.
TRABZONSPOR, KARAGÜMRÜK'E GÖZ AÇTIRMADI
Karşılaşmanın tümünde oyunun hakimi olan Trabzonspor, 17. dakikada penaltıdan Djaniny ve 62. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golleriyle galibiyete uzanan taraf oldu. Bordo-mavili ekip gelecek hafta sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Giresunspor deplasmanına gidecek.
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