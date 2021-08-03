Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı

Türkiye bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ederken, fırsatçılar yine sahneye çıktı. Yangın felaketi öncesi 260 TL'ye satılan "Elektrik Aktivasyonlu Yangın Söndürme Topları"nın fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı. Fırsatçılar tüpleri 460 TL'den satmaya başladı.

Yangın, deprem ve sel gibi doğal afetler sonrası pek çok insan, mağdur olanlara yardım etmek için seferber olurken, bazı kesimler bu durumu bile bir vurgun fırsatı olarak görüyor. Fırsatçılar, Türkiye'nin güney kesimlerindeki yangınlar sonrası yine sahneye çıktılar.

Bunun bir örneği 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de yaşanmıştı. Güncel verilere göre 114 kişinin hayatını kaybettiği, 1035 kişinin yaralandığı deprem sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarına gönüllü vatandaşlar da destek verdi. Vatandaşlar, bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak veya maddi yardımda bulunmak için harekete geçti. Ancak insani duygularla yapılan bu faaliyetlerin yanı sıra konut ihtiyacının artması üzerine kiralara da fahiş fiyatlarda zam yapılmıştı.İzmir'de meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşlar başını sokacak sağlam bir yapı ararken, kirası 2 bin lira olan evlerin fiyatı 4 bin liraya kadar yükselmişti.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, şunları söylemişti:

"Şu an emlakçıların elinde kiralık ev de yok. Birçok kişi kiraya geçerek evlerinin yeniden yapılmasını beklemeye başladı. Rakamlar da bu sebeple arttı. 2 bin lira kirası olan evler 3 bin lira; 3 bin lira kirası olan evler 4 bin lira oldu."

ELAZIĞ'DA DA ORTAYA ÇIKMIŞLARDI

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurmasıyla birçok ev yıkılmış, hasarlı yüzlerce evin kullanılamaz hale gelmiş ve ilde konut sıkıntısı yaşanmaya başlamıştı. Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalanlar da kiralık ev aramaya başladı. Ancak, ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu kentte fırsatçılık yapan birçok ev sahibi, yoğun talebin ardından kira fiyatlarını 2 katına çıkardı. Daha önce semtine ve metrekaresine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar 2 bin liraya kadar yükseldi.

FİYATLARI DÜŞÜRENLERDE VARDI YÜKSELTENLERDE

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, depremin ardından kiraların fırsatçılık yapan ev sahiplerince iki katına çıkarıldığını söyledi. Her gün yüzlerce kişinin emlak bürolarına gelerek ya da telefonla kendilerini arayarak ev istediğini belirten Albayrak, "Buna rağmen insanların taleplerine yetişemiyoruz" dedi. Kentte depremde yıkılan bina sayısının az olmasına rağmen hasarlı bina sayısının 600 civarında olduğunu anlatan Albayrak, "Hasarlı binalar yıkılmaya başlandığı için vatandaşlar kiralık daire aramaya başladılar. Ne yazık ki bu durumu bazı arkadaşlar fırsata çevirdiler. Deprem öncesi 800 TL olan evler 1500 TL olmuş durumda. Ev sahipleri maalesef böyle fiyat veriyorlar. Birçok kişi maalesef bu durumdan nemalanarak kiraları iki katına çıkardı. Bazı ev sahipleri kiraları daha düşürdü veya bedava olarak depremzedelere tahsis etti. Ancak, büyük çoğunluğu bunu fırsata çevirip kiraları yükseltti" ifadelerini kullanmıştı.

KÖYLÜLERİ BİLE HEDEF ALMIŞLARDI

Ev kiralarının yanı sıra birçok köyde ahırların hasar görmesiyle hayvanlarına bakamayan köylülerde fırsatçıların hedefi haline gelmişti. Yaklaşık 10 bin TL fiyatındaki büyükbaş hayvanlar 3 bin TL'ye köylülerden alınmaya başlamıştı.

FİYATLARA BİRDEN YÜZDE 100 ZAM YAPTILAR

Haber7'nin haberine göre; İzmir, Malatya ve Elazığ depremleri ile birlikte konut ihtiyacının ortaya çıkması sonrası kiralara fahiş zam yapan fırsatçıların Türkiye'nin güney kesimlerindeki yangınlar sonrası yangın söndürme cihazlarına yüzde 100 zam yaptığı ortaya çıktı. 6 ay öncesine kadar 260 TL'ye satışa sunulan 'Elektrik Aktivasyonlu Yangın Söndürme Topları'nın fiyatları 1 Ağustos itibariyle 460 TL'ye kadar çıktı.