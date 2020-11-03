Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları
İkinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Birçok vatandaş en uygun sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları.
Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır araçlara yönelmek zorunda kaldı. Kasım ayı ile birlikte bankaların uygun taşıt kredisi kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2020 Kasım en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı.
FİRMALAR KASIM AYI FİYATLARINI PAYLAŞTI
Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da artmaya başladı. 2020 Kasım ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Ekim ayında sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, kasım ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı.
FİRMALAR PAZARI HAREKETLENDİRMEYİ PLANLIYOR
Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka kasım ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor.
İşte firmaların kasım ayı sıfır otomobil fiyatları:
- Audi A3 Sportback 396 bin 292 lira
- BMW 118i 421 bin 400 lira
- Citroen C-Elysee 190 bin 500 lira
- Dacia Sandero 159 bin 900 lira
- Fiat Egea 113 bin 900 lira
- Honda Civic 231 bin 200 lira
- Jeep Renegade 289 bin 450 lira
- KIA Picanto 162 bin 800 lira
- Land Rover Discovery Sport 947 bin 229 lira
- Mercedes A180 386 bin lira
- Peugeot 301 191 bin lira
- Renault Clio 137 bin 900 lira
- Seat Ibiza 170 bin lira
- Ssangyong Korando 325 bin lira
- Suzuki Swift 216 bin 900 lira
- Toyota Corolla 180 bin 100 lira
- Volkswagen Polo 176 bin 800 lira