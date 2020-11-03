Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları

İkinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Birçok vatandaş en uygun sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları.

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır araçlara yönelmek zorunda kaldı. Kasım ayı ile birlikte bankaların uygun taşıt kredisi kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2020 Kasım en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı.

FİRMALAR KASIM AYI FİYATLARINI PAYLAŞTI

Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da artmaya başladı. 2020 Kasım ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Ekim ayında sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, kasım ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı.

FİRMALAR PAZARI HAREKETLENDİRMEYİ PLANLIYOR

Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka kasım ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor.

İşte firmaların kasım ayı sıfır otomobil fiyatları: