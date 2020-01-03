Haberler » Spor » Fırat Aydınus'un 1,5 yıl sonra hakemliği bırakacağı açıklandı - Spor

Fırat Aydınus'un 1,5 yıl sonra hakemliği bırakacağı açıklandı

MHK Başkanı Zekeriya Alp, hakem Fırat Aydınus'un 1,5 sene sonra görevini bırakacağını açıkladı.

03.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:03
Fırat Aydınus'un 1,5 yıl sonra hakemliği bırakacağı açıklandı

(TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı , TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 'nda basın toplantısı düzenledi.

Zekeriya Alp, Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden 'un 1,5 yıl sonra hakemliği bırakacağını açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in olduğu her ortamda her kulüp başkanıyla görüşeceğinin altını bir kez daha çizen Alp, yalnız başına ise hiçbir başkanla görüşmeyi doğru bulmadığını ifade etti.

Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler