Fırat Aydınus'un 1,5 yıl sonra hakemliği bırakacağı açıklandı

03.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Zekeriya Alp, Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden Fırat Aydınus'un 1,5 yıl sonra hakemliği bırakacağını açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in olduğu her ortamda her kulüp başkanıyla görüşeceğinin altını bir kez daha çizen Alp, yalnız başına ise hiçbir başkanla görüşmeyi doğru bulmadığını ifade etti.