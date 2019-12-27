Fırat Aydınus, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterrdi

27.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:12

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın 12. dakikasında Nadir Çiftçi kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 11. dakikasında Nadir Çiftçi, Domagoj Vida ile girdiği mücadele sonrası faul bekledi. Pozisyona yakın olan maçın hakemi Fırat Aydınus, eliyle 'Oyna' işareti yaptı. Nadir'in yoğun itirazı sonrası Aydınus, önce sarı kart gösterdi. Mücadele devam ettikten sonra Nadir Çiftçi itirazlarına devam etti.

"EĞER KÜFÜR ETTİYSEM..."

Maçı durduran Fırat Aydınus, ilk sarı kartından 1 dakika sonra Nadir Çiftçi'nin itirazı üzerine direkt kırmızı kart çıkardı.

Nadir Çiftçi, sahadan çıkarken takım arkadaşlarına "Eğer küfür ettiysem..." dediği görüldü.

BİR KART DA YASİN PEHLİVAN'A

Hakem Fırat Aydınus, ilk yarı bitmeden ikinci kırmızı kartı, yine Gençlerbirliği'nden Yasin Pehlivan'a gösterdi.

Maçın 37. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası, Yasin'in Ljajic'e yaptığı müdahaleyi izleyen Aydınus, direkt kırmızı kart gösterdi ve Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Nadir Çiftçi'ye gösterilen bu kırmızı kart sonrasında Beşiktaş taraftarı, hakemin kararına tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, hakem Fırat Aydınus aleyhine tezahüratlar yaparak tepkisini dile getirdi.