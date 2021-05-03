Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı

İtalyan ekibi Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori'nin ölümüyle ilgili açılan davada spor yapması için gerekli fitness raporunu imzalayan doktor Galanti'ye bir yıl hapis cezası verildi. Fiorentina eski sportif danışmanı ve Careggi Hastanesi Spor Hekimliği Merkezi'nin eski müdürü olan Galanti, Astori'nin profesyonel spor yapmak için gerekli sertifikayı imzalayan doktordu.

Fiorentina'nın eski sportif danışmanı ve Careggi Hastanesi Spor Hekimliği Merkezi Müdürü Galanti, Astori'nin ölümünde suçlu bulunması nedeniyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaptan Astori, 4 Mart 2008'deki Udinese-Fiorentina maçından önceki gecesi uykusunda hayatını kaybetti. Galanti, Astori'nin profesyonel olarak spor yapmak için gerekli fitness sertifikasını imzalayan son doktordu.

CEZA ERTELENDİ

Savcı Antonio Nastasi, Galanti'nin cinayete sebebiyet vermekten 1.5 yıl hapis cezasını almasını talep etti. Mahkeme ise 1 yıl cezaya hükmetti ancak ceza ertelendi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Galanti'nin avukatı Sigfrido Fenyes, "Gerekli kararı okumak için sabırsızlanıyoruz. Biz bu karara itiraz edeceğiz. Müvekkilime karar hakkında bilgi verdim ve şok oldu. Bu karar ağzımızda acı bir tat bıraktı. Şimdi temyiz için çalışacağız" diye konuştu.