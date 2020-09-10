Fiorentina'nın düşünmediği Kevin-Prince Boateng'i eski takımı Las Palmas istiyor
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Fiorentina'nın düşünmediği Kevin-Prince Boateng'i eski takımı Las Palmas istiyor

İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina, Kevin Prince Boateng'in bu sezon takımda yer almayacağını belirtti. Beşiktaş'ın eski oyuncusunu önceden de oynadığı Las Palmas, takımda görmek istiyor.

10.09.2020 23:00 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:06

İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina, Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i gönderme kararı aldı. Fiorentina'nın sportif direktörü Daniele Parade, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Boateng için, "Bizim planlarımızda yer almayan tek oyuncu Boateng. Onu göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

ESKİ KULÜBÜ İSTİYOR

İspanyol basınının haberine göre; Las Palmas, eski futbolcusunu geri istiyor. Haberde Boateng'in de İspanya'ya dönmek istemesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

3 GOL ATTI

Kariyerinde daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke, Las Palmas, Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina'da oynayan Boateng, Beşiktaş'ta 11 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol kaydetti.

Fiorentina'nın düşünmediği Kevin-Prince Boateng'i eski takımı Las Palmas istiyor
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