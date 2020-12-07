Fiorentina - Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? Maç şifresiz mi?
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Fiorentina - Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? Maç şifresiz mi?

07.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:32
Fiorentina - Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? Maç şifresiz mi?

İtalya Serie A maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Fiorentina - Genoa maçı oynanacak. Peki Fiorentina - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?

Merakla beklenen Fiorentina - Genoa maçı bu akşam oynanıyor. Peki Fiorentina - Genoa hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz ve şifresiz mi olacak? Fiorentina - Genoa ne zaman, saat kaçta başlıyor?

FİORENTİNA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fiorentina - Genoa maçı 7 Aralık Pazartesi bu akşam 22:45 'de başlayacaktır.

FİORENTİNA - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Fiorentina - Genoa maçı Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

FİORENTİNA - GENOA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Artemio Franchi Stadyumu, Floransa'da oynanacak.

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