Fiorentina - Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? Maç şifresiz mi?
07.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:32
İtalya Serie A maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Fiorentina - Genoa maçı oynanacak. Peki Fiorentina - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?
Merakla beklenen Fiorentina - Genoa maçı bu akşam oynanıyor. Peki Fiorentina - Genoa hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz ve şifresiz mi olacak? Fiorentina - Genoa ne zaman, saat kaçta başlıyor?
FİORENTİNA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fiorentina - Genoa maçı 7 Aralık Pazartesi bu akşam 22:45 'de başlayacaktır.
FİORENTİNA - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Fiorentina - Genoa maçı Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
FİORENTİNA - GENOA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Artemio Franchi Stadyumu, Floransa'da oynanacak.