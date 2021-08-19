Finlandiya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! Finlandiya kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?
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Finlandiya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! Finlandiya kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?

Finlandiya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! Finlandiya kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?
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2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları oynanıyor. Ülkemizin rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda oldu. Türkiye D grubunda yer alıyor. Grup maçları oynanırken izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi de Finlandiya kadın voleybol takımının oyuncu kadrosu oldu. Peki, Finlandiya voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları devam ederken gruptaki rakibimiz olan Finlandiya'nın voleybol oyuncuları araştırılıyor. Peki, Finlandiya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Finlandiya bayan voleybol oyuncuları isimleri Finlandiya milli takım kadın voleybol kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte detaylar... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

FİNLANDİYA KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI

Koç : Tapio KANGASNIEMI

  • KOSKELO Roosa : Libero : Boyu : 165
  • PELTOMAA Ella :Orta blokçu : Boyu :186
  • KOSONEN Jessica :Dış smaçör : Boyu :173
  • BJERREGÅRD MADSEN Krista Michaela :Orta blokçu : Boyu :183
  • KOKKONEN Suvi :Dış smaçör : Boyu :182
  • LAAKSONEN Netta :Libero : Boyu :173
  • CZAKAN Anna :Orta blokçu : Boyu :183
  • ALANKO Kaisa :Pasör : Boyu :174
  • TERNAVA Arita :Dış smaçör : Boyu :180
  • ANDRIKOPOULOU Georgia Christina :Karşısı: Boyu : 181
  • LINDGREN Saana :Karşısı : Boyu :188
  • KARHU Salla :Dış smaçör: Boyu : 178
  • JOENSALO Emilia :Libero: Boyu : 162
  • KORHONEN Piia :Karşısı: Boyu : 187
  • HEIKKINIEMI Ronja :Dış smaçör : Boyu :181
  • HAATAINEN Nea Emilia : Orta blokçu: Boyu : 186
  • VILJANEN Mila :Pasör: Boyu : 175
  • BJÄRREGÅRD-MADSEN Rosa :Karşı: Boyu : 184
  • HUJANEN Hilkka :Dış smaçör : Boyu :176
  • KYLMÄAHO Katja Alina :Pasör : Boyu :171
  • MURSULA Jessika :Orta blokçu : Boyu :183
  • ÖHMAN Daniela :Orta blokçu : Boyu :185
  • PENTTILÄ Laura :Libero : Boyu :162
  • PYHÄJÄRVI Viivi :Dış smaçör: Boyu : 178
  • RAUTIO Roosa :Pasör: Boyu : 175
  • RIIKILÄ Emmi : Dış smaçör : Boyu :176
  • VALKONEN Riikka :Dış smaçör : Boyu :180
  • YLIVAINIO Jenna :Pasör: Boyu : 183
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Finlandiya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! Finlandiya kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir? - Haberler
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