Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor
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Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 25.5 kilometre uzunluğundaki İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı projesinin bir bölümünün finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile görüştüklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kentin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalarken, belediye EBRD ile yeni bir metro hattının finansmanı için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

İmamoğlu, geçtiğimiz yıllarda nüfusu hızla artan 3.5 milyon kişinin yaşadığı beş ilçeden geçecek olan yaklaşık 25.5 kilometre uzunluktaki İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı projesinin bir bölümünün finansmanı için EBRD ile görüştüklerini söyledi.

"HATTI İKİYE BÖLÜP DE YAPABİLİRİZ"

İmamoğlu, EBRD'nin Yeşil Kentler programına İstanbul'un katılması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında hattın 11.5 ve 14 km'den oluşan iki etaptan oluşacağını ifade ederek, "Hattın finansmanını konuşuyoruz. Hattı ikiye bölerek yapmayı da hedefleyebiliriz diye bir altyapı çalışmamız var. Şu anda EBRD ile bu süreci konuşuyoruz ve maliyetleri üzerinden mali desteklenmesini konuşuyoruz" dedi.

"FİNANSE ETMEYE HAZIRIZ"

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso da, "EBRD olarak hali hazırda İstanbul'daki iki metro hattına finansman sağlıyoruz, toplu taşıma ve kent hayatının diğer alanlarında yapılacak diğer iyileştirmeleri de finanse etmeye hazırız" dedi.

Şu ana kadar İstanbul'daki metro projelerine 186 milyon euro kredi sağlayan EBRD, projenin 14 km'lik bölümüne finansman desteği vereceğini belirtti. İmzalanan mutakabat zaptı, İBB'nin yeşil olarak nitelenen projelerine EBRD'den finansman bulmasını kolaylaştıracak. (Reuters)

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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