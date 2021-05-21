Final Four öncesi Almanya'dan çifte standart! İspanyol ve İtalyanlar'a giriş izni verdiler, Türkler'i almadılar
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Final Four öncesi Almanya'dan çifte standart! İspanyol ve İtalyanlar'a giriş izni verdiler, Türkler'i almadılar

Final Four öncesi Almanya'dan çifte standart! İspanyol ve İtalyanlar'a giriş izni verdiler, Türkler'i almadılar
Haberler.com - Haberler | Spor

Almanya'nın Köln kentinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan EuroLeague Final Four öncesi büyük skandal yaşanıyor. Almanya, Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddetti. İtalyan ve İspanyol sporcuların ailelerine izin verilirken, Türklere zorluk çıkartıldı. EuroLeague'in ana sponsorları, yayıncı kuruluş olan beIN çalışanlarının yanı sıra organizasyonu takip edecek olan medya mensuplarına da vize verilmedi.

Almanya Köln'de 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek EuroLeague Final Four öncesi Almanya'dan Türkler'e büyük ayıp. Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddedildi. Aynı zamanda Euroleague'in ana sponsorları, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS çalışanlarının yanı sıra diğer organizasyonu takip edecek olan medya mensuplarına da şu ana kadar vize verilmedi.

OLUMLU SONUÇ ALINAMADI

Fanatik'te yer alan habere göre; EuroLeague yetkilileri ve Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen olumlu sonuç alınamazken, uluslararası bir turnuva düzenleyen Almanya'nın organizasyona uluslararası basını almaması büyük şaşkınlık yarattı. Final Four'da İtalyan ve İspanyol sporcuların eşleri ve çocukları bulunabilecekken, Türk sporcuların ailelerinin yanı sıra yönetici ve medya mensupları da bu organizasyonu takip edemeyecek.

Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Almazlar tabi Türkiye’de korona sayılarına vakalarına bakınca adamlar neden alsın, sen olsan alırmısın evet para için alırsınız ama Onlar almaz haklılar
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Final Four öncesi Almanya'dan çifte standart! İspanyol ve İtalyanlar'a giriş izni verdiler, Türkler'i almadılar - Haberler Spor
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