Filenin Sultanları, ilk yenilgisini aldı
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Filenin Sultanları, ilk yenilgisini aldı

Filenin Sultanları, ilk yenilgisini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 kaybetti ve organizasyondaki ilk yenilgisini almış oldu.

Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 kaybetti ve organizasyondaki ilk yenilgisini almış oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu. Millilerde Tuğba Şenoğlu 13, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt 10'ar sayıyla oynadı.

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 13.00'te Rusya ile karşılaşacak.

Salon: Rimini Fuar Merkezi

Hakemler: Stefano Cesare (ITA), Daniele Rapisarda (ITA)

Türkiye: Naz, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Ayça (L) (Ebrar, Cansu, Tuğba, Aslı, Kübra)

Dominik Cum.: Pena Isabel, J.Martinez, Mambru, B.Martinez, Vargas Valdez, Marte, Castillo (L) (De La Cruz, Eve)

Setler: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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