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FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu

FIFA, koronavirüs salgını sonrasında geri dönmeye hazırlanan futbola karşı sürpriz bir hamle hazırlığına girdi ve bir takımın 3 olan oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkarmaya karar verdi. Hazırlanan bu teklif IFAB'ın önerisine sundu.

FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
27.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:44

FIFA, sezonu tamamlamak için yoğun bir maç takvimine girecek futbolda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Takımlara maç içerisinde beş oyuncu değişikliği hakkı verilmesi gündemde.

Oyunun kurallarını belirleyen merci olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın taslağı onaylaması bekleniyor.

3'Ü OYUN OYNANIRKEN, 2'Sİ DEVRE ARASI

FIFA'nın teklifine göre, yaz aylarında yoğun bir maç trafiğine girecek takımlar, 90 dakika içerisinde beş oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip olacak. Ancak söz konusu değişikliklerden üçü oyun oynanırken yapılabilecek. Takımlar iki değişiklik hakkını ise devre arasında kullanabilecek.

Konu hakkında açıklama yapan FIFA yetkilisi, dünyanın içinde bulunduğu olağanüstü durumda futbolcu sağlığını korumak için dönemsel bir değişim düşündüklerini söyledi.

FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
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