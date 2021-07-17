FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar
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FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar

Haberler.com - Haberler | Spor

FIFA, futbolda ciddi kural değişikliklerine gitmeye hazırlanıyor. Futbolun daha izlenilebilir olmasının amaçlandığı değişiklikler içerisinde 4 önemli kural dikkat çekiyor. Buna göre oyun süresinin 30 dakikaya düşürülmesi, takımlara sınırsız değişiklik hakkı tanınması, taçların ayakla kullanılması ve sarı kart gören futbolcunun 5 dakika kenarda bekletilmesi gibi devrim niteliğinde yeni kurallar uygulamaya geçirilmek isteniyor.

FIFA, futbolda devrim niteliğinde değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Futbol maçlarının sık durması ve topun oyunda kaldığı sürenin azalması gibi seyir zevkini düşüren etkenleri minimuma indirmek isteyen FIFA, 4 önemli değişikliği hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

TAÇ ATIŞLARI, KORNER GİBİ KULLANILACAK

Ajansspor'un Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre; FIFA, futbolu tamamen değiştirecek bazı önerileri değerlendirme kararı aldı.

Hayata geçirilmek istenen yeni kurallar şöyle:

  • Oyun süresini 30'ar dakikalık 2 devreye bölmek ve tıpkın basketbolda olduğu gibi her kesintide süreyi de durdurmak.
  • Takımlara sınırsız değişiklik yapma imkanı tanımak. Bu konuda ilk adım pandemi döneminde 3 değişiklik hakkının 5'e çıkarılması ile atılmıştı.
  • Taçları da korner gibi ayakla kullandırarak özellikle kaleye yakın bölgelerde daha çok gol pozisyonu üretilmesini sağlamak.
  • Sarı kart gören oyuncuyu, 5 dakika kenarda bekleterek takımlara kartlar konusunda daha caydırıcı bir yaptırım oluşturmak.

ALTYAPI TURNUVASINDA DENENECEK

FIFA'nın bu radikal değişiklikleri, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig ve Club Brugge gibi kulüplerin katıldığı bir altyapı turnuvasında deneyeceği bildirildi. Dünya futbolunun patronu, bu değişikliklerin turnuva üzerindeki etkisini değerlendirecek ve daha sonra Uluslararası Kurul'a sunulup sunulmayacağını tartışacak.

FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar
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