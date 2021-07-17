FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar

FIFA, futbolda ciddi kural değişikliklerine gitmeye hazırlanıyor. Futbolun daha izlenilebilir olmasının amaçlandığı değişiklikler içerisinde 4 önemli kural dikkat çekiyor. Buna göre oyun süresinin 30 dakikaya düşürülmesi, takımlara sınırsız değişiklik hakkı tanınması, taçların ayakla kullanılması ve sarı kart gören futbolcunun 5 dakika kenarda bekletilmesi gibi devrim niteliğinde yeni kurallar uygulamaya geçirilmek isteniyor.