FIFA'dan sürpriz Fatih Terim hamlesi! Genç hocaları yetiştirmesi için teklif yapıldı
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FIFA'dan sürpriz Fatih Terim hamlesi! Genç hocaları yetiştirmesi için teklif yapıldı

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Galatasaray'da Fatih Terim belirsizliği sürerken, tecrübeli hocaya çarpıcı bir teklif geldi. FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger bizzat teklif yaparak İmparator'un bilgi birikiminden yararlanmak istediklerini söyledi. Terim'in FIFA'da üstleneceği görev ise futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşarak yeni ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmak.

Galatasaray'da yaklaşan seçimler öncesi Fatih Terim'in takımdaki geleceği bilinmezliğini koruyor. Tecrübeli hocanın sarı-kırmızılılarda devam etmemesi durumunda önünde birkaç seçenek var.

KATAR'A GİDEBİLİR

Bunlardan birincisi; kendisiyle çalışacaklarını açıklayan başkan adaylarından birisini beklemek. Onun yapacağı teklifi dinlemek. İkincisi Katar Milli Takımı'ndan gelen 1.5 yıllık teklifi değerlendirmek. Üçüncüsü ise dinlenmek.

GENÇ HOCA ADAYLARINI YETİŞTİRECEK

Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in önündeki bir dördüncü teklif daha var. O da FIFA'dan geldi. Tecrübeli teknik direktör bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için görev yapacak. Teklif bizzat FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger tarafından yapıldı. Galatasaray ile yol ayrımında olan Terim için yapılan bu teklifle ilgili olarak henüz net bir detay yok. Ancak gelen ilk bilgilere göre; Wenger, Terim'den futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasının yanı sıra yeni ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi.

FIFA'dan sürpriz Fatih Terim hamlesi! Genç hocaları yetiştirmesi için teklif yapıldı
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