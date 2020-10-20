FIFA, Avrupa Premier Ligi'ni hayata geçirmeyi planlıyor

İngiltere'nin dev kulüpleri Liverpool ve Manchester United, FIFA'nın desteğini arkasına alarak spor dünyasında dengeleri değiştirecek "Avrupa Premier Ligi" adında yeni bir turnuvanın hazırlığını yapıyor. 18 takımlı olması planlanan turnuvada maçların Şampiyonlar Ligi'yle aynı gün oynanması gündemde.

Futbol dünyasının büyük kulüplerinin, Liverpool ve Manchester United'ın önderliğinde Şampiyonlar Ligi yerine yeni bir turnuva düzenleme planı yaptığı kaydedildi.

Liverpool ve Manchester United, FIFA'nın desteğini arkasına alarak spor dünyasında dengeleri kökünden etkileyecek "Avrupa Premier Ligi" adında yeni bir turnuvanın hazırlığını yapıyor.

Sky'ın haberine göre bu turnuva, şimdiden 6 milyar dolarlık bir yatırım paketini almış durumda. Avrupa'nın 5 büyük liginden 10'dan fazla takımla birlikte İngiltere'den de 5 takımın yer almasının planlandığı kaydedilen "yeni lig"in, 2022'de başlamasının düşünüldüğü de kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE AYNI GÜN

Sezonun normal fikstürü içine dahil edileceği belirtilen ve UEFA'nın turnuvalarıyla aynı günde oynanabileceği ifade edilen yeni ligin, 18 takımlı ve deplasmanlı şekilde oynanmasının ilk planlardan biri olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu ligin en çok etkileyeceği turnuvanın da Şampiyonlar Ligi olacağı ifade edildi.