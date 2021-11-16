FIFA 2022 Türkiye'nin gruplarda averajı kaç? Dünya Kuası grup elemelerinde ikili averaj mı, genel averaj mı geçerli? Hollanda, Norveç, Türkiye averajı

Türkiye'nin averajı kaçtır? Türkiye'nin kaç averajı var? Hollanda'nın averajı kaçtır? Hollanda'nın kaç averajı var? Norveç'in averajı kaçtır? Norveç'in kaç averajı var? Türkiye'nin attığı ve yediği gol sayısı kaç? Hollanda'nın attığı ve yediği gol sayısı kaç? Norveç'in attığı ve yediği gol sayısı kaç?

AVERAJ NEDİR?

Averaj, aralarında puan eşitliği bulunan takımların birbirlerine göre üstünlüğünü belirlemek için attıkları ve yedikleri gollerin farkına dayalı kuraldır. Averaj sadece lig maçlarında değil, kupa maçlarında da uygulanmaktadır. Averaj sadece futbol da değil Eskrim ve birçok spor dalında kullanılır.

Eskrimde averaj bir maçta yaptığı ve yediği tuşların farkıdır. Bir oyuncu maça 5-4 yenilmişse oyuncunun averajı -1'dir ama aynı maçta yenen sporcunun averajı 1'dir.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI VE ELEMELERİNDE GENEL AVERAJ MI VAR İKİLİ AVERAJ MI VAR?

Dünya Kupası grup eleme maçlarında ikili averaj yoktur. Yani genel averaja bakılacaktır. Eğer grupta aynı puanda 2 takım olursa burada ikili averaja değil genel averaja bakılır. Diyelim ki averajları da eşit oldu. O zaman bu durumda en fazla gol atan takım averajda daha üstün olur.

Örnek vermek gerekirse. Diyelim ki bugün Türkiye ve Norveç aynı puanda grubu bitirdi. O zaman ikili arasındaki averaja bakacağız. Averajda Türkiye üstünse grubu Norveç'in üzerinde bitirir. Eğer averajlar da eşitse o zaman en fazla gol atan takıma bakılır. Milli takımımızın şuanda attığı gol sayısı 25, Norveç'in attığı gol sayısı ise 15'dir. Haliyle averajlar eşit olsa bile grup maçlarının ardından Türkiye Norveç'in bir üstünde yer alacak.

TÜRKİYE'NİN GRUPLARDA AVERAJI KAÇTIR?

Türkiye şuanda gruplarda 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Türkiye'nin averajı ise +10 'dur.

Hollanda 20 puanla ve averajı +23 olurken Norveç ise 18 puanda ve averajı da +9'dur.

G GRUBU TÜM TAKIMLAR VE AVERAJLARI NEDİR?

G grubu puan durumu ve averajlar:

Hollanda : 20 puan : +23 averaj

Türkiye : 18 puan : +10 averaj

Norveç : 18 puan : +9 averaj

Karadağ : 12 puan : +0 averaj

Letonya : 6 puan : -5 averaj

Cebelitarık : 0 puan : -37 averaj

TÜRKİYE GRUPTA 1. SIRADA OLABİLİR Mİ? LİDER OLABİLİR MİYİZ?

Evet olabilir. Dediğimiz gibi Karadağ'ı yenersek ve Norveç de Hollanda'yı yenerse bu durumda grubu 1. sırada tamamlayıp doğrudan Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacağız. Tabii burada averaj da önem kazanıyor. Şuanda Norveç'ten +1 gol averaj öndeyiz. Eğer Karadağ'ı farklı bir şekilde yenersek ve Norveç de Hollanda'yı 1 farkla yenerse bu durumda biz lider oluruz, grubu 1. tamamlarız.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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