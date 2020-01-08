FIFA 20 Yılın Takımı Seçildi

08.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:19

2019 yılının en iyi 11'i, FIFA 20 oyuncularının oylarıyla seçildi. Liverpool oyuncuları Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson ve Sadio Mane yılın 11'inde kendilerine yer buldu. Takımın geri kalanı Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kevin de Bruyne, N'Golo Kante, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'den oluştu.