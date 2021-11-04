Özellikle gençlerin dikkatini çeken kripto para borsası genişlemeye devam ediyor. Her gün yeni bir coin ismi ortaya çıkıyor. her çıkan coin merak konusu oluyor.Fida coin nedir? Bonfida coin nasıl alınır?

BONFİDA (FİDA) NEDİR?

Bonfida, Solana üzerine kurulu bir ekosistemdir ve zincir üzerinde perpetual swap dahil çeşitli ürünlerden oluşur. FIDA token'ı, tüm ürünler ve ücretlerinin FIDA token'ına değer kattığı Bonfida platformunun yerel token'ıdır. FIDA ayrıca ücret indirimleri, stake ödülleri ve yönetişim için de kullanılır.

Bunlara ek olarak Bonfida kullanıcılarına şu ürünleri sunuyor:

İsim servisi: Solana üzerine kurulu merkezi olmayan adlandırma hizmeti

Perpetual: Solana'da ilk perpetual swap'ler

Token hakları: Denetlenecek ilk SPL token hakediş sözleşmesi

Botlar: Yerel TradingView entegrasyonu ile Serum'da işlem stratejileri oluşturma

Alım ve yakım: Merkezi olmayan satın alma ve yakma işlemleri

Öte yandan Bonfida, Serum ekosistemindeki ilk projeydi. Başlangıçta API hizmetleri sağlıyordu ve Eylül 2020'deki lansmanından bu yana amiral gemisi Serum DEX'e ev sahipliği yapıyor.

Bonfida'nın başlangıçta Serum UI ve API hizmetlerini sunması ile birlikte, Merkezi Olmayan Finans (DEFI) alanındaki kullanıcıların deneyimini zenginleştirecek ürünlere yönelik bir talep olduğu ifade ediliyor. Ürünlere olan yoğun talebin isei 22 Aralık 2020'de 'FIDA' tokenini piyasaya sürmeye teşvik ettiği belirtiliyor.

Bonfida ekosisteme katkılarını da şu şekilde açıklıyor: The Asset Agnostic Orderbook (AOB) olarak bilinen, kullanıcıların Solana Name Service ile ödeme gönderme ve alma şeklini basitleştiren ve token geçişine yardımcı olmak için akıllı bir sözleşme geliştirmede Cope ile işbirliği yapan yeni bir Serum çekirdek motoru oluşturmak.

Ayrıca Bonfida, tüm kullanıcılar için Solana blok zincirini etkinleştiren ve geliştiren ürünler sağlamak için basit ama gerçekçi bir hedefe sahip olduğunu da ifade ediyor.

Bunlara ek olarak Bonfida'nın parternerleri arasında AKG Venture, Alameda Researh, CMT Digital, Evernew Capital, Genesis Block ve Koinbros bulunuyor.

BONFİDA COİN NASIL ALINIR?

FIDA Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

FIDA Coin satın almak için öncelikle Binance'e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından FIDA Coin'in işlem gördüğü Binance Coin (BNB), BUSD, Tether (USDT)ve Bitcoin (BTC) FIDA işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

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