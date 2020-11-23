FIBA Kadınlar Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! FIBA Türkiye maçları | FIBA fikstür 2020

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray ve İzmit Belediyespor'un maç programı belli oldu. FIBA Türkiye fikstürü açıklandı. FIBA'da hangi Türk takımları var? FIBA 2020 detayları neler? FIBA Türkiye maçları ne zaman? Fenerbahçe Özgür Kablo, İzmit Belediyespor, Galatasaray maç tarihleri ne zaman?