FIBA Kadınlar Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! FIBA Türkiye maçları | FIBA fikstür 2020
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! FIBA Türkiye maçları | FIBA fikstür 2020

23.11.2020 21:24 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:30
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! FIBA Türkiye maçları | FIBA fikstür 2020

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray ve İzmit Belediyespor'un maç programı belli oldu. FIBA Türkiye fikstürü açıklandı. FIBA'da hangi Türk takımları var? FIBA 2020 detayları neler? FIBA Türkiye maçları ne zaman? Fenerbahçe Özgür Kablo, İzmit Belediyespor, Galatasaray maç tarihleri ne zaman?

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bu sezon pek çok takımımız yer alıyor. Çok merak edilen FIBA fikstürü de belli oldu. FIBA'da hangi Türk takımları var? FIBA 2020 detayları neler?

FIBA FİKSTÜR 2020

1 Aralık Salı

17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - ZVVZ USK Prag (Çekya)

21.00 Perfumerias Avenida (İspanya) - İzmit Belediyespor

23.00 Galatasaray - Basket Landes (Fransa)

2 Aralık Çarşamba

17.00 İzmit Belediyespor - Dinamo Kursk (Rusya)

3 Aralık Perşembe

17.00 Arka Gdynia (Polonya) - Fenerbahçe Öznur Kablo

20.00 Sopron Basket (Macaristan) - Galatasaray

4 Aralık Cuma

17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC Asvel Feminin (Fransa)

18.00 İzmit Belediyespor - Nadezhda (Rusya)

21.30 Bourges Basket (Fransa) - Galatasaray

FIBA TÜRKİYE MAÇLARI, TÜRK TAKIMLARI HANGİLERİ?

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yer aldığı B Grubu ile İzmit Belediyespor'un bulunduğu A Grubu maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları ise Macaristan'ın Sopron kentinde yapılacak.

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