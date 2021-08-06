Feyenoord taraftarlarından tehlikeli akım! Ajax'a transfer olan futbolcunun formasını yakıyorlar
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Feyenoord taraftarlarından tehlikeli akım! Ajax'a transfer olan futbolcunun formasını yakıyorlar

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Feyenoord forması giyen takım kaptanı Steven Berghuis, Hollanda ekibinin ezeli rakibi Ajax'a transfer oldu. Bu transfere oldukça öfkelenen taraftarlar tehlikeli bir akım başlattı. Futbolcuya oldukça öfkelenen taraftarlar, Berghuis'in formalarını yakarak transfere tepki gösterdi.

Hollanda'nın iki dev kulübü Ajax ile Feyenoord arasında gerçekleşen transfer, Feyenoord taraftarlarını öfkeden deliye döndürdü.

SOSYAL MEDYADA AKIM OLDU

Takımın kaptanlığını yapan ve 2016 yılından beri Feyenoord formasını giyen Steven Berghuis, Ajax'a transfer oldu. Bu transferin gerçekleşmesinden sonra oldukça öfkelenen Feyenoord taraftarı sosyal medyada futbolcunun formalarını yaktıkları videoları paylaştılar.

Feyenoord taraftarlarından tehlikeli akım! Ajax'a transfer olan futbolcunun formasını yakıyorlar
Feyenoord taraftarlarından tehlikeli akım! Ajax'a transfer olan futbolcunun formasını yakıyorlar
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