Feyenoord'dan G.Saray'ın istediği Jörgensen için transfer yanıtı: 15 milyon euroyu veren alır
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Feyenoord'dan G.Saray'ın istediği Jörgensen için transfer yanıtı: 15 milyon euroyu veren alır

24.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:01

Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Galatasaray'a transferi gündemde olan Nicolai Jörgensen için açıklamalarda bulundu. Advocaat, Jörgensen'in kiralık gidemeyeceğini ve transferin 15 milyon euro karşılığında olabileceğini söyledi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan forvet oyuncusu Nicolai Jörgensen için takımı Feyenoord'dan açıklama geldi.

Teknik direktör Advocaat, Danimarkalı forvet oyuncusunun transferi için çarpıcı sözler sarf etti.

"KİRALIK GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Hollandalı teknik adam Jörgensen ile ilgili, "15 milyon euro veren varsa, o zaman transferi düşünürüz. Kesin olan bir şey var, herhangi bir takıma kiralanması kesinlikle mümkün değil. Bunu netliğe kavuşturalım" dedi.

Nicolai Jörgensen'in takımıyla sözleşmesi 2022 yazında bitiyor. Danimarkalı 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.

Feyenoord'dan G.Saray'ın istediği Jörgensen için transfer yanıtı: 15 milyon euroyu veren alır
Haber Yorumları (4)
ADEM: alan hayrını görsün. . . )))
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BERK: artık kiralamadan vazgeçilmesi lazım gs yöneticileri bıktık artık beceriksizliğiniziden
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..........: 30 yaşındaki adama 15 milyon çok!O kadar yazdım burda zamanında falcaoyu almayın diye dinlemediniz!
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