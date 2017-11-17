FETÖ/PDY Operasyonu Yavru Vatan'a sıçradı

Trabzon merkezli 13 ilde ve KKTC'de TSK mensuplarına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY Operasyonları'nda 1 öğretmen ile çeşitli rütbelerde 23 subay ve astsubay gözaltına alındı

Trabzon Terörle Mücadele Şubesi kriptoyu çözdü, 1 ayda 45 muvazzaf subay gözaltına alındı



TRABZON - Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Trabzon merkezli 13 ilde ve KKTC'de TSK mensuplarına yönelik düzenlediği FETÖ/PDY Operasyonları'nda 1 öğretmen ile çeşitli rütbelerde 23 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Şube ekipleri yürütmüş oldukları TSK'nın içerisinde gizlenmiş kripto subaylarına yönelik operasyonunda 22 muvazzaf subay gözaltına alındı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşısı tarafından TSK içerisinde bulunan örgüt üyelerine mahrem imamları ile bilgi göndererek gizlenmeleri yönünde bilgi aktardı. Bu bilgiye ve verilere ulaşan Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece yapmış olduğu operasyonda 9'u üsteğmen, 1'i teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 23 muvazzaf asker ile bu askerlere bilgi akışını sağlayan 1 öğretmen polis ekipleri tarafından yakalandı. Trabzon TEM Şube ekipleri, Ekim ve Kasım ayı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarda toplam 45 Muvazzaf subayı gözaltına aldı.