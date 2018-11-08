Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Arif Erdem'in İadesi İstenecek
Mahkeme, FETÖ'den yargılanan firari eski futbolcu Arif Erdem'in iadesi için gerekli yazışmaların yapılmasına karar verdi.
FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz ile eski milli futbolcular Arif Erdem ve Uğur Tütüneker'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar İsmail Demiriz ile Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte salonda hazır bulunurken, firari sanık Arif Erdem ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan sanıklar Tütüneker ve Demiriz önceki savunmalarını tekrar ettiklerini kaydettiler.
SAVUNMA HAZIRLAMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın celse arasında Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Esas hakkındaki mütalaanın celse arasında sunulması halinde mütalaanın duruşma günü beklenmeden davanın sanıklarına ve avukatlarına gönderilerek esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırdı.
İADE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ YAZIŞMALAR YAPILACAK
Mahkeme heyeti ayrıca firari sanık Arif Erdem hakkında Adalet Bakanlığı suçluların iadesi ve hükümlü nakli bürosu tarafından dava dosyasına gönderilen yazıya ilişkin iade işlemlerinin yapılması için gerekli yazışmaların kararlaştırmasına karar verdi.
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Yıllarca yalancı penaltılarla Türk futboluna çağ atlatan adam yazık be sizin gibiler yüzünden ne oyuncular feda edildiCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Hakanıda iade ıstesinler tek arifle olmazCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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hepsi hepsi iade edilmeli !!! beni anlamadigim bu zengin fetocu tayfa nasil elini kolunu sallaya sallaya yurtdisina ciktiCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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SIRF TAKIMLARINA AVANTAJ SAĞLAMAK VE SIRF GALATASARAYI GÜYA AŞAĞILAMAK İÇİN VATAN HAİNLERİYLE ATATÜRK''ÜN TAKIMI GAL''ATA''SARAYI BİR ARADA OKUMAK VATAN HAİNLİĞİDİR VE HEPİNİZİ ESEFLE KINIYORUM. SİZ KÜÇÜK TAKIMLARSINIZ KÜÇÜK ŞEYLERE SEVİNİR VE SIĞINIRSINIZ VE UFKUNUZ ÇOK DARDIR, KUYUNUN DİBİNDEKİ KURBAĞA MİSALİ SEMAYI KUYUNUN AĞZINDAN İBARET SANIYORSUNUZ. ÇIKIN DIŞARI BİR GÖKYÜZÜ SONSUZDUR BUNU İDRAK EDİN ARTIK.Cevap Yaz 4 15 Yayından KaldırERSAN33: Fetöcüler Fenerbahçe yi harcamak istediler. Buna Galatasaray çanak tuttu.16 7 Yayından Kaldır