Fethiyespor'da Play-Off sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fethiyespor'da Play-Off sevinci

Fethiyespor'da Play-Off sevinci
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Tokatspor'u 2-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Fethiyespor, bitime 2 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantilemenin sevincini yaşıyor.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Tokatspor'u 2-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Fethiyespor, bitime 2 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantilemenin sevincini yaşıyor. Normal sezonun son 2 maçında şampiyonluk şansı bulunmayan lacivert-beyazlılar, prestij mücadelesi verip Play-Off'a bilenecek. Ligde pazar günü deplasmanda Ağrı 1970'le karşılaştıktan sonra 1 Mayıs Cumartesi günü Atlas Maden Çengelköyspor'u konuk edecek Fethiyespor, bu iki karşılaşmada Play-Off hazırlığı yapacak. Takımın başında çıktığı ilk sınavından 3 puanla ayrılan Teknik Direktör Enver Ataçocuğu, Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkacaklarını dile getirdi.


- Fethiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fethiyespor'da Play-Off sevinci - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:44:15. #1.16#

title