Ferrero, büyümek için birleşme ve satın almalara kapıyı açtı

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, Türkiye'de yatırım açısından büyük cazibe bulunduğunu, şirket olarak yatırımlar yanında, birleşme-devralmalar yoluyla da büyümeye kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Ferrero, büyümek için birleşme ve satın almalara kapıyı açtı

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, Türkiye'de yatırım açısından büyük cazibe bulunduğunu, şirket olarak yatırımlar yanında, birleşme-devralmalar yoluyla da büyümeye kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Kaynak: Dunya.com

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