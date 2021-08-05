Fernando Muslera direkt kırmızı kart gördü
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Fernando Muslera direkt kırmızı kart gördü

Fernando Muslera direkt kırmızı kart gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray - St. Johnstone müsabakasının 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer, Muslera'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray - St. Johnstone müsabakasının 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer, Muslera'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera kırmızı kart gördü. Müsabakanın 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi. Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kaleye 56. dakikada 21. yaşındaki Berk Balaban geçti. Berk, Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil oldu. 58. dakikada St. Johnstone'da Jason Kerr penaltıyı kullandı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Fernando Muslera direkt kırmızı kart gördü
Fernando Muslera direkt kırmızı kart gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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