Fenerbahçeli Fernandao ile Eşi, Tehdit Mesajları Alıyor
Brezilya'da 9 kırmızı kartın çıktığı olaylı maçtan sonra rakip futbolcuya "Seninle görüşeceğiz korkak palyaço" yazan Fenerbahçeli Fernandao, tehdit mesajları almaya başladı.
Brezilya'da Vitoria ile Bahia arasında oynanan maçta iki takımın futbolcuları arasında yaşanan arbede sonrası 9 kırmızı kart çıkmış, Jose Fernandao da bu maçta rakip takım oyuncusuna yumruk atan Vitorialı Kanu'ya sosyal medyadan "Seninle görüşeceğiz korkak palyaço" sözleriyle tepki göstermişti.
"BU MESAJLARIN ARDINDAN SUSMAMAK İMKANSIZ"
Fotomaç'ın haberine göre; bu tepki nedeniyle sarı-lacivertli futbolcunun tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Fernandao'nun eşi, sosyal medya hesabından "Sizi susturmasını iyi biliriz" şeklinde aldıkları tehditlerin ekran görüntüsünü paylaşıp, "Kocama ve bana çok sayıda tehdit mesajları geliyor. Polemiğe girmek istemiyoruz ama gelen mesajların ardından susmamak imkansız. Ölüm tehditleri, futbolun çok ötesinde. Bu bir suç" ifadelerini kullandı.
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Gs bjk yada ts li bebeler olabilir.Korkma Fernandao karşına çıkınca kaçacak yer ararlar.Bunlar klavye delikanlısı.Cevap Yaz 11 24 Yayından KaldırMUHİTTİN TOPALAK: galatasarayada atma4 5 Yayından KaldırBJK: Bjk lilere camur atma7 5 Yayından Kaldır