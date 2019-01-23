Fernandao, Brezilya Ligi Takımlarından Bahia'ya Transfer Oldu
Türkiye'de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen ve yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden Brezilyalı futbolcu Fernandao, ülkesinin Bahia takımına transfer oldu.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Wahda ekibine transfer olan Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, ülkesine transfer oldu. Al Wahda'da yarım sezon kalan Fernandao, Bahia ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcu ile 2020 yılı sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
BURSASPOR'DA GOL KRALI OLMUŞTU
2014-2018 yılları arasında Türkiye'de Bursaspor ve Fenerbahçe formaları ile mücadele eden Fernandao, bu sezon Al Wahda takımı ile çıktığı 14 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da oynarken, 22 golle gol kralı olmuştu.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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GÖNDERENLER UTANSIN...SLIMANİ ALINDI YERİNE NE OLDU SIFIR ÇEKTİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dunya yıldızı olsa fener e gelince değeri 5 kuruşa düşer neler geldi eridi gitti sezonu en tepede tamamlamış bi adamı alıyolar pestrilini çıkarıyolar sonra ellerinde patlıyor demekki bu kulüp hiç bir zaman iyi yönetilmemiş ve yönetilrmiyo yoksa bu kadar acayip işler nasıl olacak 0 sene bursaspordan aldıkları 3 adam nerede hepsini sıfırladılar bide futbolcunun geleceğini de karartıyolar işin en acıklı yönü de bu zaten ozan vbolkan haritadan silindi adamlar yazıkCevap Yaz 3 Yayından Kaldır