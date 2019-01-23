Fernandao, Brezilya Ligi Takımlarından Bahia'ya Transfer Oldu

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Wahda ekibine transfer olan Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, ülkesine transfer oldu. Al Wahda'da yarım sezon kalan Fernandao, Bahia ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcu ile 2020 yılı sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

BURSASPOR'DA GOL KRALI OLMUŞTU

2014-2018 yılları arasında Türkiye'de Bursaspor ve Fenerbahçe formaları ile mücadele eden Fernandao, bu sezon Al Wahda takımı ile çıktığı 14 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da oynarken, 22 golle gol kralı olmuştu.

Kaynak: İHA