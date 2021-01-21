Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na implant çıkarma operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na implant çıkarma operasyonu

21.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:14
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na implant çıkarma operasyonu

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na sağ köprücük kemiğindeki implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu yapıldı.

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na sağ köprücük kemiğindeki implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçirdi. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Kaya, operasyonun başarılı geçtiğini ve sporcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'na geçmiş olsun der, en kısa zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na implant çıkarma operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 18:17:35. #1.14#
title