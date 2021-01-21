Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na implant çıkarma operasyonu

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na sağ köprücük kemiğindeki implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçirdi. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Kaya, operasyonun başarılı geçtiğini ve sporcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'na geçmiş olsun der, en kısa zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı