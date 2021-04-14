Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?
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Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?

Haberler.com - Haberler | Yaşam

Ramazan ayının bir klasiği olan Nihat Hatipoğlu'nun programına sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, sorduğu kripto para soruyla damga vurdu. Büyük, Hatipoğlu'na "Kripto parayla hacca gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu, "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Ama haramdır da demiyorum" yanıtını verdi.

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, ATV ekranlarında her Ramazan ayında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında sorduğu soruyla sosyal medya gündem oldu.

Selçuk Büyük, "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu'da "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Endişeliyiz bu konuda. Ama haramdır da demiyorum" şeklinde yanıt verdi.

MUSTAFA KARATAŞ'A DA SORU SORMUŞTU

Selçuk Büyük, daha önce de ilahiyat hocası Mustafa Karataş'a "Camiye dolar bağışlasam dolar arttıkça sevabım artar mı?" sorusunu sormuştu.

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Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?
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Haber Yorumları (2)
CYBER SHOT: Kripto para olmayan bir para da aslında hiçbir değeri olmayan kağıt parçaları mı olan para oluyor. Ülkede cidden ekonomik okuryazarlık 0. Hocamız isterse paranın icadından önceki takas sistemine geri dönelim.Güler misin ağlar mısın.
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AYNENDEVAM: Bak iste cikti yine hoca paralari götürmeye. Birde haram demiyorum diyor, ya sen desen ne olur haci xD
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