Türk taraftarlar onun için yanıp tutuşuyor! Hocaların hocası Bielsa, Leeds'ten ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekibinde beklenmedik ayrılık. Leeds United, peş peşe alınan kötü skorların ardından Marcelo Bielsa ile yollarını ayırdı.

SON 4 MAÇ FİYASKO

Leeds United son 4 maçında Everton, Liverpool, Manchester United ve Tottenham'dan ağır yenilgiler aldı. Leeds ekibi, takımı Premier Lig'e çıkaran hocanın biletini kesti.

"BİELSA AYARI OLUR"

Başkan Ali Koç sezon öncesi yapılan basın toplantısında Bielsa soruları üzerine, "Bizzat o değil ama Bielsa ayarında bir hoca getireceğiz. Üst düzey olacak" demiş ve Vitor Pereira takımın başına geçmişti.