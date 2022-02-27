Türk taraftarlar onun için yanıp tutuşuyor! Hocaların hocası Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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İngiliz ekibi Leeds United, dünyaca ünlü teknik adamların bile, "Hocaların hocası" dediği Marcelo Bielsa ile yolları ayırdı. Fenerbahçeliler'in hayalini kurduğu dünyaca ünlü hoca artık boşta. Galatasaray taraftarı da son dönemde Bielsa'nın ismini sosyal medyada zirveye taşımıştı.
İngiltere Premier Lig ekibinde beklenmedik ayrılık. Leeds United, peş peşe alınan kötü skorların ardından Marcelo Bielsa ile yollarını ayırdı.
SON 4 MAÇ FİYASKO
Leeds United son 4 maçında Everton, Liverpool, Manchester United ve Tottenham'dan ağır yenilgiler aldı. Leeds ekibi, takımı Premier Lig'e çıkaran hocanın biletini kesti.
"BİELSA AYARI OLUR"
Başkan Ali Koç sezon öncesi yapılan basın toplantısında Bielsa soruları üzerine, "Bizzat o değil ama Bielsa ayarında bir hoca getireceğiz. Üst düzey olacak" demiş ve Vitor Pereira takımın başına geçmişti.