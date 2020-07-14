Fenerbahçeli Volkan Demirel, maske takmadığı için 900 TL ceza aldı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel'e Ankara'da oynanan Gençlerbirliği maçında maske takmadığı için 900 TL para cezası verdi.
14.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:49
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında sarı lacivertlilerin teknik heyetinde görev alan eski futbolcu Volkan Demirel'e maske takmadığı için 900 TL para cezası geldi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi VOLKAN DEMİREL'in, 07.07.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."