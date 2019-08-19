Fenerbahçeli voleybolcular sağlık kontrolünden geçti

19.08.2019 13:50

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı oyuncuları yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama, Medical Park Göztepe Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolüne Ulaş Kıyak, Ferhat Akdeniz, Hasan Sıkar, Salvador Hidalgo Oliva, Ahmetcan Büyükgöz, Ahmet Karataş, Caner Dengin, Taha Erden, Arda Bostan, Serhat Uzun ve Bora Stanicki'nin katıldığı, milli takımlarda bulunan İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu, Wouter Ter Maat, Thibault Rossard ve izinli olan Emre Batur'un ise yer almadığı belirtildi.

Açıklamada, kan değerlerine bakılan voleybolcuların solunum ve efor testinin ardından göz muayenesi ile sağlık kontrollerinin tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA