Fenerbahçeli Valbuena: Sezon Sonunda Fransa Ligine Dönebilirim
Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından Fransa Ligine dönebileceğini söyledi.
Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da takımdaki futbolcuların gelecekleri merak ediliyor. Sarı lacivertli takımda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mathieu Valbuena, Fransa Ligue 1'e geri dönme ihtimali olduğunu ancak öncelikle Fenerbahçe ile görüşeceğini söyledi.
"FRANSA'YA DÖNME GİBİ BİR İHTİMALİM VAR"
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mathieu Valbuena, ülkesinde yaptığı açıklamada geleceği hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Fransa Ligue 1'e dönmeyi düşündüm. Böyle bir ihtimal hala var. Sözleşmemin bitmesine 6 ay var. Fenerbahçe'nin benimle ilgili düşüncesini öğrenmek için yöneticilerle görüşmem gerekiyor. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz." dedi.
Valbuena bu sezon Fenerbahçe'de forma giydiği 11 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
(FutbolArena)
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bide sıkılmadan konuşyosun yıllık üç buçuk milyon euro alıyosun maç içinde ya topu kaybediyosun yada yerde sürünüyosun ne olur git düş yakamızdan giderken comolliyide unutmaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fenerbahcede topu adam gibi oynayan tek insansınCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırAYNEN: zaten o yüzden gidiyor ya. karaktersiz değil çünkü valbuena harika bir futbolcuYayından Kaldır
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Valbuena tabii ki kalmaz. karakterli insanın fenevde işi ne. volkan, alper, josef, van porsuk gibi karaktersizlerin takımı bu çirkefbahçe. bakın bu saydığım futbolcular uzun süre nasıl oynadı çünkü çirkeflik yapanları sever ve barındırır bu febeliler.Cevap Yaz 5 4 Yayından KaldırSACMALAMA: Fatih terim felipe melo senol gunes quaresma bunlarda sizin aziz yildirimlariniz herkez evinin onunu temizlesinTüm 6 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır