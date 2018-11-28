Fenerbahçeli Valbuena: Sezon Sonunda Fransa Ligine Dönebilirim

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da takımdaki futbolcuların gelecekleri merak ediliyor. Sarı lacivertli takımda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mathieu Valbuena, Fransa Ligue 1'e geri dönme ihtimali olduğunu ancak öncelikle Fenerbahçe ile görüşeceğini söyledi.

"FRANSA'YA DÖNME GİBİ BİR İHTİMALİM VAR"

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mathieu Valbuena, ülkesinde yaptığı açıklamada geleceği hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Fransa Ligue 1'e dönmeyi düşündüm. Böyle bir ihtimal hala var. Sözleşmemin bitmesine 6 ay var. Fenerbahçe'nin benimle ilgili düşüncesini öğrenmek için yöneticilerle görüşmem gerekiyor. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz." dedi.

Valbuena bu sezon Fenerbahçe'de forma giydiği 11 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(FutbolArena)