Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga ciğerci, koronavirüs şüphesi nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Karantinaya alınan 28 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ediyor.

Fenerbahçe'de kendisini kötü hisseden Tolga Ciğerci'nin koronavirüs kaptığı endişesi yaşanıyor. Ancak yapılan tetkiklerde, Tolga'nın gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

28 yaşındaki futbolcu, koronavirüse karşı daha zayıf hale geldiği için karantinaya alındı. Tedavisine devam edilen Tolga'nın iyice toparlanması için Konyaspor maçının kafilesinde olmaması bekleniyor.