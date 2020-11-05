Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı
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Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı

05.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:15

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga ciğerci, koronavirüs şüphesi nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Karantinaya alınan 28 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ediyor.

Fenerbahçe'de kendisini kötü hisseden Tolga Ciğerci'nin koronavirüs kaptığı endişesi yaşanıyor. Ancak yapılan tetkiklerde, Tolga'nın gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

28 yaşındaki futbolcu, koronavirüse karşı daha zayıf hale geldiği için karantinaya alındı. Tedavisine devam edilen Tolga'nın iyice toparlanması için Konyaspor maçının kafilesinde olmaması bekleniyor.

Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı
Haber Yorumları (4)
METİN KAYA: ALLAH ŞİFA VERSİN AMA FENERBAHÇE ADINA İYİ HABER ZATEN OYNAYAMIYOR
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X: ALLAH NERDE VARSA HEPSİNE ACİL ŞİFALAR
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ALİ KOÇ: Nasıl bir haber bu Yıldız futbolcu yok . Allah şifa versin tüm hastalarımıza
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