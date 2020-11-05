Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı
05.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:15
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga ciğerci, koronavirüs şüphesi nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Karantinaya alınan 28 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ediyor.
Fenerbahçe'de kendisini kötü hisseden Tolga Ciğerci'nin koronavirüs kaptığı endişesi yaşanıyor. Ancak yapılan tetkiklerde, Tolga'nın gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.
MAÇ KADROSUNA ALINMADI
28 yaşındaki futbolcu, koronavirüse karşı daha zayıf hale geldiği için karantinaya alındı. Tedavisine devam edilen Tolga'nın iyice toparlanması için Konyaspor maçının kafilesinde olmaması bekleniyor.