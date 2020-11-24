Fenerbahçeli taraftarların tepkisine Muğdat'tan çok sert yanıt: Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış, aynı şey
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Fenerbahçeli taraftarların tepkisine Muğdat'tan çok sert yanıt: Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış, aynı şey

24.11.2020 08:46 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:01

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı yaptıran ve kırmızı kart gören Muğdat Çelik konuştu. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle özellikle Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çeken Muğdat yaptığı açıklamada, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Jailson'u kovaladığım için bu algı yapılıyor" şeklinde konuştu.

Kayserispor'da Muğdat Çelik, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kart için sosyal medyada eleştiri almasına cevap verdi.

Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Pozisyonu anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu." dedi.

"JAILSON'U KOVALADĞIMIZ İÇİN BUNLAR OLUYOR"

Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle kendisi için algı yapıldığını söyleyen Muğdat, "Fenerbahçe derbisinde "Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi." diye konuştu.

SAMET AYBABA: "HATALARI DÜZELTECEĞİZ"

Samet Aybaba da maç sonunda Muğdat için, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Muğdat da bizim bir sürü şey beklediğimiz bir oyuncu. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz. Biz oyuncuyu kaybetmek için değil, kazanmak için her şeyi yapanlardanız." mesajını verdi.

Fenerbahçeli taraftarların tepkisine Muğdat'tan çok sert yanıt: Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış, aynı şey
Haber Yorumları (4)
KOSKA: KEŞKE HERKES SENİN GİBİ YÜREKLİ OLABİLSE YOLUN AÇIK ALLAH YARDIMCIN OLSUN BİRİLERİNİN DE KULAKLARI ÇINLASIN
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AFYONLU: ERKEN SEÇİM İS-Tİ-YO-RUZ!!!
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FB Lİ: Muğdat işte gayet normal. Sattın lan işte maçı bütün Türkiye de gördü. . .
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