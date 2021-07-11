SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi
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SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgiMustafa AKIN-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA) ? Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki idmanına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi

Mustafa AKIN-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA) ? Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki idmanına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yapılan ilk antrenmanın ardından saat 17.00'de gerçekleştirilen ikinci çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Kuvvet yoğun ağırlıklı oyunun ardından şut çalışması yapan sarı-lacivertliler, dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

ALİ KOÇ, PEREIRA ILE TOPLANTI YAPTI

Sabah saatlerinde tesislere gelen sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yöneticiler Burak Kızılhan, Ömer Temelli, Selahattin Baki, Özgür Özaktaç ve teknik direktör Vitor Pereira'nın yer grupla bir toplantı gerçekleştirdi. Ali Koç, daha sonra futbolcularla da sohbet etti.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-lacivertli ekibin idmanını izlemeye çok sayıda taraftar geldi. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve özel güvenlikler tarafından alınan önlemlerle sarı-lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri takımın idmanını yakından izleyebildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da taraftarların yoğun ilgisine kayıtsız kalmayarak yanlarına gitti. Bir süre sarı-lacivertli taraftarlarla sohbet eden Ali Koç, forma da imzaladı. Başkan Koç daha sonra yöneticilerden Burak Kızılhan, Ömer Temelli ve Özgür Özaktaç'la akşam idmanı öncesinde helikopterle tesislerden ayrıldı.

GENÇ OYUNCULAR AYRILDI

Fenerbahçe'nin 5 genç oyuncusu, Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın aldığı kararla; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam kamptan ayrılarak İstanbul'a gönderildi. 5 futbolcu, çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi
SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi
SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi
SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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