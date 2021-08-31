Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray tesislerini bastı
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Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray tesislerini bastı

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1907 Fenerbahçe Derneği'nin 20. kuruluş yılını kutlayan bir grup Fenerbahçeli'nin, cumartesi gecesi Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attığı öne sürüldü. Galatasaray Üyesi Neslihan Cengiz, "Gece tesisleri basıp, güvenliği fütursuzca aşan Fenerbahçelileri kınıyorum. Polis gerekli incelemeleri yaptı" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy Kalamış'ta yan yana bulunan tesislerinde Cumartesi gece 01.00'de ilginç bir olay yaşandı.

Akşam'ın haberine göre; 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 20. kuruluş yılını kutlayan bir grup Fenerbahçeli, cumartesi gecesi, 01.00 sularında bitişikte bulunan Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attığı iddia edildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray tesislerini bastı

"TEDBİR ALINMASI ELZEMDİR"

Galatasaray üyesi Neslihan Cengiz, sosyal medya hesabı üzerinden cumartesi saat 01.38'te yaptığı paylaşımda "Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ni gece 01.00'de basıp, güvenliği fütursuzca aşan, slogan atan Fenerbahçelileri kınıyorum. Kulüp yönetimimizin bunlara karşı bu tesiste her tedbiri alması elzemdir. Polis olay çıkaranları bulacaklarını söyledi. Gece 4'e kadar güvenlik kameraları incelemeleri yaptı." ifadelerini kullandı.

MARŞLAR VE TEZAHÜRATLAR SÖYLEDİLER

Olay sırasında tesislerde bulunan Galatasaray üyesi Levent Karadeniz ise "İçerisi boştu sadece benim bulunduğum 4 kişilik bir masa vardı. İçeriye girdiler, marşlar ve tezahüratlarda bulundular. İçeri girip çıkmaları 3-5 dakika sürdü. Aşırı bir taşkınlık olmadı. Biz ilk önce düğün alayı zannettik. Ama izinsiz içeri girmeleri hoş olmadı. Polis geldi gereken incelemeleri yaptı" dedi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray tesislerini bastı
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