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Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat'a evlenme teklifi yaptı. Sarı-lacivertli yıldız o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
06.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:52

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeli yıldız, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklifinde bulundu ve o anı sosyal medya hesabında yayınlandı.

Ozan Tufan'ın paylaşımında ise 'kalp' emojileri yer aldı.

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Ozan Tufan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

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