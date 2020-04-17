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Fenerbahçe, Spor

Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi

Fenerbahçe kaptanı Emre 385 bin, Gustavo 215 bin, Tolgay Arslan 150 bin, Vedat Muriç, 140 bin lira ile İstanbul Valiliği'nin başlattığı kampanyaya destek verdi.

17.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:04
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi

Dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ülke ekonomileri alt-üst olurken, varlıklı insanlar yaptıkları cömert bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını hafifletmeye çalışıyor. Türkiye'de de bu konuda yapılan kampanyalarda sporcular başı çekiyor. Yurt dışında futbol oynayan sporcuların yanı sıra Türkiye'de forma giyen yerliler de bağış kampanyasına yaptıkları destekle gönülleri fethediyor. Fenerbahçeli futbolcuların 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi hediyesi için desteği de alkışlanacak ve örnek olacak nitelikte. Fenerbahçe yönetimi daha önce bu konuda yapılan kampanyaya 5 milyon TL ile destek verdiğini bildirmişti.

KAZANCA GÖRE DESTEK VERDİLER

Kaptan Emre Belözoğlu'nun organize ettiği yardım seferberliğinde futbolculardan tam 2 milyon 391 bin 500 TL yardım toplandı. Akşam'ın haberine göre Emre Belözoğlu 385 bin TL'lik yardımla ilk sırada yer alırken, takımın yıldız isimlerinden Luiz Gustavo da 215 bin TL'lik katkıyla gönülleri fethetti. Brezilyalı yıldızı 150 bin TL ile Tolgay Arslan, 140 bin TL ile Vedat Muriqi ve 120 bin TL ile Faslı Nabil Dirar takip etti. Ayrıca takımda forma giyen 9 oyuncu da 100'er bir TL'lik bağışta bulundu. Futbolcuların kazancına göre kampanyaya destek verdiği gözlendi.

YÖNETİM DE DESTEK OLDU

Oyuncuların kendi arasında böyle bir para topladığını gören yönetim de miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı. Başkan Ali Koç'un dışında bazı yöneticilerin de buna destek olduğu öğrenildi. Toplam 33 bin yardım kolisi hazırlanmasını sağlayacak bu miktar, valiliğe teslim edildi. Yardım sonrası kaptan Emre'nin şu açıklaması dikkat çekmişti: "Biz profesyonel futbolcular olarak birçok insandan daha iyi imkanlara sahibiz. Aramızda bir toplantı yapıp başkanımıza ilettik. Zor durumlarda tek vücut olma gibi özelliklerimizle bu süreci atlatacağız. Fenerbahçe futbolcuları olarak bu konuda bir öncü olmak istedik"

Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
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